レーシングモデルのアン・ナギョンが、洗練された魅力で再び注目を集めている。アン・ナギョンは6月5日にインスタグラムを更新。【写真】ピッチピチドレスのアン・ナギョン純白のタイトドレスを身にまとい、車に寄り添う姿を披露している。正面を見つめながら柔らかな微笑みを浮かべたり、口を閉じて落ち着いた艶やかな表情を見せるなど、多彩な雰囲気を演出している。単色の背景と自動車が調和したシンプルな空間の中で、アン・ナ