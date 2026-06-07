残念な高市答弁日本の民主主義は、帰化した人物について、公職者と市民の双方の場合に対して忠誠を前提としている。問題は、その期待が存在することそのものではなく、このことを率直かつ成熟した形で議論することに社会が消極的である点にある。民主主義は、市民権、忠誠、そして公的信頼といった問題がタブー視されるのではなく、透明性を持って扱われるときに最も機能する。公職候補者の以前の国籍開示、つまり帰化歴の公表をめ