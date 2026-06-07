突然ですが、「インカレ」が何の略か知っていますか？大学でよく耳にする…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「インターカレッジ」でした！インカレとは、「インターカレッジ」の略称です。インカレとは、複数の大学の学生が参加できる、大学の枠を超えた活動や組織のことを指します。主にサークル活動や競技大会で使われることが多い言葉です。「インカレサークル」とは、特定の大学に所属する学生だけでなく、他大学の