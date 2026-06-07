５月16日から、東京都中野区の映画館・ポレポレ東中野にて、稀代の歌舞伎役者の84歳から90歳までの姿を追った、羽田澄子監督のドキュメンタリー映画『歌舞伎役者 十三代目 片岡仁左衛門』（全６巻、配給・彼方舎）がリバイバル上映されています。今回の上映は十三代目片岡仁左衛門の三十三回忌と、羽田監督の生誕百年を記念して国内では十七年ぶりの上映となり、連日満員で大盛況となっています。６月６日には、『若鮎の巻』上映後