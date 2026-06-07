皇室典範の改正について、衆参両院の正副議長による取りまとめ案が、8日に国会に提案される予定だ。安定的な皇位継承を目指した、今回の改正の主な柱は2つ。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つことと、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎え入れることである。家族社会学者の落合恵美子さんがこの改正案を前に、日本社会が育んできた伝統的な家族制度について、あらためて検討していく。日本に父系親族集団は無いこれを読んでく