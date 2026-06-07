相撲協会は夏場所後の理事会で、旧宮城野部屋の「伊勢ヶ濱部屋への預かり」を5月28日付で解除することを決定。元横綱の白鵬翔氏が師匠として率いた旧宮城野部屋は弟子の暴力事件で一昨年4月に閉鎖され、所属力士らは伊勢ヶ濱部屋へ預かりのかたちで転籍していたが、"完全消滅"となった。元親方が言う。「表向きは過去に不祥事での閉鎖後に再興された木瀬部屋などの例に照らした目安の2年が経過し、再興させたい旨の申請がなかっ