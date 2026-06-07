長嶋茂雄さんが亡くなって1年が経った。現役時代の華麗なプレーはもちろん、監督、指導者としても消えない足跡を残している。巨人軍で1980年代の中心打者の一人であり、「絶好調！」の言葉とともに明るいキャラクターがファンから愛された中畑清氏に、監督としての長嶋さんとの思い出を聞いた。【写真】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」＊＊＊オヤジに
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