【著者インタビュー】桐野夏生さん／『眠れぬおまえに遠くの夜を』／文藝春秋／2200円【本の内容】「望郷」「成功」「転落」「喪失」の4章で語られる、ナダンというアイドルの、すさまじいまでの成功とその社会的死。彼の飛翔と墜落の物語を語るのは、アメリカ留学中に彼と知り合ったテミンという俳優で、ナダンが獲得したものをすべて失うのと対照的に、語り手であるテミンは、平凡ながら俳優としての地歩を少しずつ固めていく。