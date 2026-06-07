いよいよ北中米ワールドカップの開催が目前に迫ってきた。ここのところ、数々のヨーロッパの強豪に加え、ブラジルも破った森保一監督率いる日本代表が目指すのは当然、優勝だ。Ｊリーグが開幕してから33年、その生みの親であり、日本においてサッカーをメジャースポーツに押し上げた川淵三郎氏が、「ワールドカップなんて誰も知らなかった」という当時のサッカーとのかかわりを振り返る。ワールドカップなんて知らなかった――川淵