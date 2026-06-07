頑なに事実関係を認めない高市総理。しかし…「秘書の方は、現代ビジネスの記事には、松井氏との接点を認める回答をしています。これは総理、ご存知ですか？」6月5日の参院予算委員会で、高市早苗総理にそう切り出したのは、共産党の山添拓氏である。話題となった「現代ビジネスの記事」とは、筆者が今年3月以降、「週刊現代」で継続的に報じてきた現職総理の名を冠した暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」についての一連の