ドライバーの飛距離アップは、腕力任せのスイングではなく「地面反力」の活用が大切です。切り返しからの左足の沈み込みと蹴り上げで体の回転スピードを最大化し、ヘッドスピードへと変換する方法をレッスンします。 「沈み込み＋蹴り返し」でヘッドが走る！ ドライバーで飛距離を伸ばすには、上半身の力で目いっぱい振るのではなく、地面への力を利用してヘッドを走らせる練習をしましょう。切