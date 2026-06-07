◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム2-0ヤクルト(6日、神宮球場)ヤクルトは日本ハムに0-2で敗戦。試合後、池山隆寛監督が4回に起こったリクエストについて説明しました。ヤクルトは4回、2アウト1塁2塁で廣澤優投手が暴投。この際、2塁ランナーは一気にホームを狙い、本塁でクロスプレーとなりますがセーフの判定となりました。このプレーに池山監督はリクエストを要求しますが、ビデオ確認の末判定は変わらずセーフ。すると再度池山監