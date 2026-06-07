日本バレーボール協会は7日、同日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第1週カナダ大会のドイツ戦に向け、出場メンバーの変更を発表した。ウクライナ戦のメンバーの宮部藍梨（27）がリザーブにまわり、初戦のフランス戦でスタメン起用された島村春世（34）が再び登録された。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート本大会は、30人のエントリー選