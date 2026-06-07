女優の芳根京子が５日付で自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを披露した。「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日」と投稿。オーバーサイズのジャケットにボーダーのトップスを合わせたコーディネートで、緑があふれる公園を満喫する様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「瞳クリクリキラキラ」「カメラ目線の破壊力」「夏のイメージぴったり」「すごい透明感で綺麗です」「大人のお姉さんすぎて惚