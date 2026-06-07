キャンセル車がごくまれに… 受注枠が残っている可能性もある「シビックタイプR」ホンダの数あるラインナップにおいて、現時点でもっとも「尖った」モデルといえるのが「シビックタイプR」でしょう。しかし、現行型発売直後は注文が殺到し、すぐに受注停止に…。果たして今はどうなっているのでしょう。最新の納期について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。ホンダの初代シビックタイプR（EK9型）がデビ