法人破産より個人破産の動向が心配だ−。いま、金融機関が個人破産の動向を懸念する。なかでも、物価高や地価上昇で高額の住宅を購入した結果、過剰債務を抱えた複数人世帯の動向が気になるという。最高裁判所「司法統計年報」によると、2025年の自然人（個人）の破産申立は速報値で8万3,100件と3年連続で増加した。件数が8万件台に乗せたのは、2012年の8万2,668件以来、13年ぶりだ。過去30年でみると、個人破産のピークは