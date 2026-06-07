＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第3ラウンドが進行中。日本勢トップの3位から出る渋野日向子がティオフ。出だし1番パー5をパーで滑り出した。【写真】かなりレアです渋野日向子の高校生時代ティショットをフェアウェイに運ぶと、2打目はグリーン手前へ。1.5メートルに寄せたが、バーディパットは右を抜けて2パットとなった。全米は202