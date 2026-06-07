生まれ育った下北沢での徹底取材から、父・柄本明、母・角替和枝さん、妻・安藤サクラとの知られざる家族秘話が明らかに――。俳優の柄本佑が、きょう7日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演する。柄本佑○「誰よりも芝居が好きな父の背中を見て育った」幼少期は、両親が舞台に立つ本多劇場で劇団員に遊んでもらっていたほか、「赤ん坊の時から」家族で通い詰める喫茶店など、下北沢に