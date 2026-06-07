【モデルプレス＝2026/06/07】「2026 Weverse Con Festival」が6日〜7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催。ここでは、6日の様子をまとめる。【写真特集】【写真】豪華K-POPアイドルに観客熱狂「Weverse Con Festival」◆2026 Weverse Con Festival今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル