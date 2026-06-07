¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/07¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬6Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¡ÊKSPO DOME¡¢88¼ÇÀ¸¹­¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2026 Weverse Con Festival¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛENHYPEN¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾×·â¤Î¿å±é½Ð¢¡ENHYPEN¡ÖWeverse Park¡×¤Ç¥Ê¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¶õ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°Å¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿º¢¡¢Ìî³°²ñ¾ì¡ÖWeverse Park¡×¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë7¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖParadoXXX