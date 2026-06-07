親の「よかれと思って」が、子ども脳疲労をためてしまう 子どもは親の期待に敏感 子どもの様子が気になると、親は自然と「何かしてあげなくちゃ」と考えます。声をかける、先回りで準備してあげる、励ます、常に近くにいる。どれも子どもを思っての行動であり、その気持ち自体が間違っているわけではありません。 ただ、こうした関わりが重なっていくと、子どもはいつも「応える側」に立たされてしまいます。声をかけら