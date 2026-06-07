厚生労働省などが呼びかける「歯と口の健康週間」です。歯科医療を支える現場では、中東情勢などを背景に資材の供給不安や値上がりが続き、影響が広がっています。 福岡県久留米市の歯科クリニックでは。■ホワイト歯科クリニック・永瀬康志郎院長「今から麻酔していきますよ。」このクリニックでは、治療に欠かせない消耗品が手に入りにくい状況にあるものの、在庫があるため、ふだん通りの診療を続けているといいます。■中村