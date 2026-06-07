◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。連続試合安打が「７」、連続試合出塁が「１９」で止まった翌日、得意の６月初アーチとなる出場７試合ぶりの１１号に期待がかかる。先発は山本由伸投手（２７）で大谷に並ぶ日本人トップの６勝目を狙う