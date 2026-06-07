◆米大リーグフィリーズ―ホワイトソックス（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ホワイトソックスの西田陸浮外野手が６日（日本時間７日）、敵地のフィリーズ戦に「９番・右翼」でスタメン出場した。６―０で迎えた４回先頭の第２打席で、狭い三遊間を破る左前打で出塁。その後２死、カウント２―２から走り、二塁を陥れた。見逃した１番ベニンテンディは三振判定。ＡＢＳチャレンジを要求