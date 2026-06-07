巨人前監督の阿部慎之助氏が5月26日に辞任して10日余りが経った。前日に18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁渋谷署に現行犯逮捕され、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして26日未明に釈放されたが、家族間のトラブルでチームに迷惑を掛けたとして辞任を決断した。交流戦から橋上秀樹監督代行が就任したが、トップの電撃辞任によって、残された巨人コーチたちの去就はどうなるのだろうか。＊＊＊【写真を見る】来季の残留が危