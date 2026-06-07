警察に逮捕・拘束された時、逮捕された本人やその家族からの要請を受けて駆けつける「当番弁護士」。昨今、労力と報酬が見合っていないという厳しい現実があり、担い手が不足しているという。【映像】当番弁護士の不足で生じるリスクニュース番組『わたしとニュース』では、大阪弁護士会の水谷恭史氏と弁護士の三輪記子氏の解説を交え、当番弁護士制度が直面する課題や激減によるリスクについて深掘りした。■離脱を防ぐための