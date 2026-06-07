【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）【映像】「5秒」の超連携ゴール（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が、流れるような連携からわずか5秒で鮮やかにゴールを奪った。MF長谷川唯のインターセプトを起点に、MF谷川萌々子が繋ぎ、最後はFW藤野あおばがフィニッシュ。完成度の高い崩しにファンたちが歓喜した。なでしこジャパンは6月6日、国際親善