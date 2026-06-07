人の心の揺れや、言葉にならない感情を丁寧に描いてきた脚本家・兵藤るりさん。『就活生日記』（2020年・NHK）で脚本家デビュー後、『マイダイアリー』（2024年・ABCテレビ／テレビ朝日系）で第43回向田邦子賞を受賞するなど、近年注目を集めている。【写真で見る】物語も終盤へ・・・ドラマ『時すでにおスシ!?』場面写真現在放送中のTBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』でも、子育てを卒業した主人公・待山みなと（演：永作博美さ