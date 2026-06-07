バレーボール男子日本代表の石川祐希選手が5日、2026シーズンからトルコ1部リーグのジラートに加入することが発表されました。石川選手は中央大学在学時からセリエAに挑戦し、ここまで11年間イタリアでプレー。2024年にイタリア1部リーグのペルージャへ移籍すると2シーズンプレーし、ヨーロッパ最強クラブを決める欧州チャンピオンズリーグでは、日本選手初となる優勝を果たすなど活躍。5月21日に日本へ帰国していました。石川選手