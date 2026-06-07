まるで写真のようなリアルな昆虫の絵を描く女性が赤磐市にいます。 【緻密・リアルで美しい作品】ツマグロヒョウモンやトノサマバッタ、二ホンミツバチとナミハナアブなど 美術家で絵本作家でもあるたかはしまいまいさんです。もともと昆虫に興味があったわけではなく、あることをきっかけに熱中。細やかなタッチで描かれる作品に込められた思いとは…。 （※この記事は前編・後編の前編です） 緻密に描かれたツマグロヒョウモ