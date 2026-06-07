まるで写真のようなリアルな昆虫の絵を描く女性が岡山県赤磐市にいます。 【緻密・リアルで美しい作品】ツマグロヒョウモンやトノサマバッタ、二ホンミツバチとナミハナアブなど 美術家で絵本作家でもあるたかはしまいまいさんは、東日本大震災をきっかけに岡山に移住。細やかなタッチで描かれる作品に込められた思いとは…。 （※この記事は前編・後編の後編です） もっとも愛情を注いでいる「推し」は？ たかはしまいまいさ