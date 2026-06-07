¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ½÷»Ò £µ¡Ý£° Æî¥¢¥Õ¥ê¥«½÷»Ò¡¿£¶·î£¶Æü¡¿YANMAR HANASAKA STADIUM¼íÌîÎÑµ×¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°£µ°Ì¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£¶·î£¶Æü¡¢Æ±58°Ì¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂçºå¤ÇÂÐÀï¡£³«»Ï24ÉÃ¤ÇÀ¶²Èµ®»Ò¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢±Ô¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÂç¹õÃì¡¦·§Ã«¼Ó´õ¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤Ï86Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¤äÂç¤­¤Ê