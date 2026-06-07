¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ½÷»Ò £µ¡Ý£° Æî¥¢¥Õ¥ê¥«½÷»Ò¡¿£¶·î£¶Æü¡¿YANMAR HANASAKA STADIUM¶á²ì¤æ¤«¤ê»á¤È¶¦¤Ë¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬º£³èÆ°¤«¤é¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎOB¤¬½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÀµ¼°½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¡£¤¿¤À¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯Áª¼ê¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ëÍÍ