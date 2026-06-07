【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。 番組初となる鹿児島編の最終回となる6月7日の放送は、温暖な気候で農業や酪農が盛んな“食材の宝庫”として知られる鹿児島県大崎町が舞台。日本を代表するパティシエ・鎧塚俊彦をゲストに迎え、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに、鎧塚ならではのアイデアで