中国初の国産大型クルーズ船「愛達・魔都号（アドラ・マジック･シティ）」が6月6日午後、4000人以上の乗客を乗せ、中国の上海市呉淞口国際クルーズ港を出港し、国内初となる寄港地のない海上クルーズを開始しました。寄港地のない海上クルーズとは、従来のクルーズ航路と異なり、特定の港に寄港することなく航程の全てを外洋で航行し、出発港へ戻るという短期クルーズの新たな形態を指します。この新業態に対応するため、上海出入