◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ロッテ(7日、東京ドーム)巨人の西舘勇陽投手が7日のロッテ戦に先発登板。今季2勝目を狙います。前回登板の5月30日の日本ハム戦では、6回無失点の好投で今季初登板で初勝利。「一戦一戦ちゃんと調整して、相手も違いますし。今日も準備して明日に臨めればな」と気を引き締めます。ロッテ打線は、小川龍成選手、西川史礁選手らリーグ打率上位につける選手がいます。「好調のバッターが上位に並んでいる