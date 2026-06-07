タイ・バンコクで「水かけ祭り」に参加した人たち＝2026年4月（バンコク都提供・共同）タイで仏教暦の正月ソンクラーンを祝う「水かけ祭り」が外国人観光客誘致の起爆剤となっている。首都バンコクを中心に水鉄砲を抱えて街中を練り歩き、互いに水を噴射して楽しむイベントとして人気が上昇。バンコクのチャチャート知事は「国際フェスティバル化している」と指摘し、伝統文化の発信強化と観光客増加を歓迎する。（共同通信バン