プロ野球DeNA―ソフトバンク5日に行われたプロ野球のDeNA―ソフトバンク戦（横浜スタジアム）で人気アイドルが中継に映り込み、話題となっている。3回1死、DeNA筒香が右前打を放った直後、ユニホーム姿で喜ぶ女性ファンの姿がテレビに抜かれた。その女性ファンの正体は…指原莉乃プロデュースアイドル「=LOVE」のメンバー瀧脇笙古だった。大のDeNAファンとしても知られ、この日もプライベートで観戦に訪れていたようだ。瀧脇は