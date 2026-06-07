保育園の連絡帳、毎日同じ内容だと「あれ？」と思いますよね。しかし、実は担任の先生の“ある思い”が込められていたとしたら――。今回は、筆者の友人が経験した“連絡帳エピソード”を紹介します。 「今日も元気でした」だけの連絡帳 わが家は夫と私、保育園に通う息子の3人家族です。 このたび、息子が年長さんになりました。いよいよ来年は小学生ということもあり、ぐんとお兄さんらしくなってきたと