1990年代の英国アートシーンを振り返る大規模展「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」が、京都市京セラ美術館（京都市左京区）で開かれている。英国を代表する国立美術館の１つ、テート美術館のコレクションを中心に、50人を超える作家による約90点を展示し、現代アートに大きな影響を与えた「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト（YBA）」とその時代を多角的に紹介する内容だ。テート・ブリテンP