阿部慎之助氏の巨人軍監督辞任で球界が騒然とするなか、チームの勢いに変化をもたらすセ・パ交流戦が繰り広げられている。江本孟紀氏（78）、中畑清氏（72）、達川光男氏（70）による本誌名物対談企画「ENT座談会」で、今後の2026年ペナントレースの行方について語り合った。【前後編の後編】【写真】江本孟紀氏、中畑清氏、達川光男氏で行った「ENT座談会」サトテル進化で阪神盤石江本：阿部が監督を続けていても今季の巨人はし