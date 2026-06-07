英国営放送「BBC」がスウェーデン代表を特集北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するスウェーデン代表が注目を浴びている。英国営放送「BBC」が現地時間6月5日に、同代表を特集した記事を掲載した。スウェーデン代表は今大会の欧州予選グループBで0勝2分4敗と4チーム中最下位となったが、UEFAネーションズリーグ2024-25でグループ優勝したことにより、欧州予選プレーオフ（PO）に進出。同予選ではウクライナ、ポーラ