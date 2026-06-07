帝京大可児高・仲井正剛監督が絶賛する鈴木淳之介の「傾聴力」5月15日の北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバー発表日。車を運転していた帝京大可児高の仲井正剛監督は、スマートフォンから鳴りやまないLINEの通知音によって、教え子であるDF鈴木淳之介の代表入りを確信した。自身の指導者人生において初となるW杯選手の誕生。しかし、そんな歴史的快挙の瞬間であっても、眼前の仕事を優先して平常心を保ち、常に冷静で自