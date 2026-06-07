志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第9話が7日に放送。ミンソク（志尊）を救おうとする拓人（京本大我）が予期せぬ行動に出る。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第9話ミンソク（志尊淳）、意識不明の重体に本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく