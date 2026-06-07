堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が7日の今夜放送される。【写真】試合を見守る伍鉄（堤真一）や昊（玉森裕太）たち『ＧＩＦＴ』第9話より本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラ