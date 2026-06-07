元ＴＢＳアナウンサーが、子どもたちと親子ショットを披露した。７日までにインスタグラムで「ついに、ワンオペでディズニーランドへ行ってきました」とつづったのは、２０２４年にフリーとして復職した佐藤渚アナウンサー。私生活では１６年３月に当時浦和レッズに所属していた元サッカー日本代表ＭＦの柏木陽介さんと結婚した。「子どもたちにとっては初めてのディズニー、そして私もママになって初めてのディズニーという