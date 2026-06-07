「まるで海の宝石箱や～」。グルメリポートでおなじみにの彦摩呂さん。思わず食べてみたくなる、臨場感あふれるリポートを支えるのは、忘れもしない子どもの頃に食べた母の味だったそう。裕福だった暮らしから、両親の離婚で母子家庭へ。仕事を掛け持ちしながら食べ盛りの男児2人を育てあげた母は、どんなに忙しくても、手作りのご飯だけは欠かさなかったといいます。 【写真】「お母さんお美しい」おぼっちゃ