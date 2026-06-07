◆米大リーグカージナルス６―５レッズ（６日、米ミズーリ州セントルイス＝ ブッシュスタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手が６日（日本時間７日）、本拠のレッズ戦に途中出場。今季メジャー２戦目で１号本塁打を放った。４―５で迎えた８回１死二塁で、左腕モルに対し、カウント１―２から真ん中に入ってきたスイーパーをとらえた。右中間スタンドへの当たりは飛距離４３３フィート（約１３２・０メートル）、打