【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党総務部長は6日、米中首脳が5月の会談で北朝鮮の非核化が共通目標だと確認したとする米側見解を「虚偽だ」とする談話を発表した。朝鮮中央通信が7日報じた。中国の習近平国家主席が8日から北朝鮮を訪れるのを前に、核問題の議論には一切応じない姿勢を鮮明にした。金与正氏は談話で、こうした事実関係については「最も正確な情報を持っている」とも主張。中国側に確認
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