残り２戦となった春のＧ?シリーズ。今週行なわれるのは、春のマイル王決定戦となるＧ?安田記念（６月７日／東京・芝1600ｍ）だ。NHKマイルＣから始まった東京競馬場での５週連続のＧ?開催。戦前、ここまでのレースはすべて「混戦」と言われてきたが、安田記念もそれらと同様というか、それ以上の「大混戦」となっている。『勝馬』の野口誠記者もこう語る。「昨年のこのレースとＧＩマイルCS（京都・芝1600ｍ）を制したジャンタ